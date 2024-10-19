الاعتداءات الإسرائيلية طالت محمية صور الطبيعية... نشوب حريق كبير

على رغم الهدوء النسبيّ، الذي سيطر على مختلف المناطق إلّا أنّ إسرائيل زادت من حدّة استهدافاتها ليلًا، فصور شهدت غاراتٍ أدّت أحدها إلى حريق كبير في محمية صور الطبيعية.