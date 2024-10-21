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مدير مستشفى الساحل ينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله...اليكم ما قاله للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-21 | 17:50
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مدير مستشفى الساحل ينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله...اليكم ما قاله للـ LBCI
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مدير مستشفى الساحل ينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله...اليكم ما قاله للـ LBCI
قبلَ سلسلةِ الغارات الضاحية الجنوبية، أخلَت إدارةُ مستشفى الساحل، مبناها الواقع في منطقةِ حارة حريك - طريق المطار، بعدَ تهديداتٍ مبطنةٍ أطلقَها الناطقُ بإسم الجيشِ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي زعم أن حزبَ الله يحتفظُ بمئاتِ الملايين من الدولاراتِ بالعُملاتِ الورقية والذهب، تحتَ مستشفى الساحل، معلناً أن طائراتٍ تابعةً لجيشِه تستطلعُ ما سماه المُجمَعَ حالياً.
وبعد هذا التصريح، خرجَ المتحدثُ الرسمي بإسم الجيش دانيال هغاري، ليعلنَ إن إسرائيل لن تضربَ المستشفى نفسَه، لكنّها تراقبُ المكان.
مدير مستشفى الساحل الدكتور مازن علامة تحدث للـ LBCI ، نافياً هذه المزاعم.
التفاصيل في الفيديو اعلاه.
*
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