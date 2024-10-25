الإعتداءات على البقاع الشماليّ... استهداف معبر القاع جوسيه

الإعتداءات على البقاع الشمالي بدأت اليوم باكراً حيث استهدف معبر القاع جوسيه فجراً للمرة الأولى. وكان يوم أمس أسفر عن استشهاد 14 شخصًا، وجرح 50 آخرين، في البقاع، فيما اعتُبر شخصان في عداد المفقودين.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على بلدات الخضر حيث سقط 7 شهداء، وعلى الحلانية حيث سقط 6 شهداء، ويجري البحث عن اثنين بين الركام، وعلى حوش الرافعة حيث سقط شهيد. كما تعرضت بيت مشيك وطًليا لغارات نتج عنها جرح عدد كبير من الأشخاص.