مجزرة إسرائيل بحق الصحافيين... هكذا بدا المشهد

يدفع الصحافيون ثمنًا باهظًا من أرواحهم وهم يؤدون رسالتهم المهنية.



فجر اليوم، صاروخان أطلقهما الطيران الحربيّ المعادي على مكان تجمع الصحافيين الذين يواكبون التطورات في الجنوب، فيما كان الجميع نيامًا.



الحصيلة ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى.

