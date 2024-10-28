استمرار الجيش الإسرائيليّ في اعتداءاته على القرى الحدودية... هكذا يبدو المشهد

تستمر المواجهات البرية بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ، على أكثر من محور في الجنوب.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ إصابة سبعة ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما عدد من المدن والقرى في الجنوب والبقاع ترزح تحت القصف الذي خلف اليوم عددًا من الشهداء.



