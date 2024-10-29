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العام الدراسي ينطلق في الرابع من تشرين الثاني المقبل.. وفق هذه الخطة

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29 | 15:04
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العام الدراسي ينطلق في الرابع من تشرين الثاني المقبل.. وفق هذه الخطة
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