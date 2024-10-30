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o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30 | 04:13
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اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور
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اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور
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