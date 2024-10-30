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تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30 | 09:54
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تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات
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تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات

تفاصيل المشهد في صور التي تعمل فيها فرق الدفاع المدني على إزالة الركام من جراء الغارات
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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