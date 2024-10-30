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مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله

تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30 | 15:01
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مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله
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مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله

مقترح جديد حول الحرب في لبنان إلا أن لتل أبيب شروط لقبوله
 
 
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