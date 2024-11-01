ملف النزوح والحرب المستعرة حضر في لقاء كتلة الوفاء للمقاومة مع عدد من نواب التغيير

حضر ملف النزوح والحرب المستعرة في لقاء جمع كتلة الوفاء للمقاومة مع عدد من نواب التغيير.



وكانت أهمية التضامن السياسي في هذه المرحلة عنوان المباحثات التي أكد فيها النواب على ضرورة التكاتف في مواجهة التحديات التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان.





