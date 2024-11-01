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الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-01 | 14:38
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الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان
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الأمم المتحدة تواجه نقصا حادا في الأموال لمساعدة لبنان

 
 
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