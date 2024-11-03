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مع إقتراب فصل الشتاء… معاناة النازحين تتزايد
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-03 | 13:40
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مع إقتراب فصل الشتاء… معاناة النازحين تتزايد
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مع إقتراب فصل الشتاء… معاناة النازحين تتزايد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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