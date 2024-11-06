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شنكر للـLBCI أتوقع المزيد من الضغط على إيران... ولضرورة أن تطبق الحكومة اللبنانية الـ1701
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-06 | 13:20
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شنكر للـLBCI أتوقع المزيد من الضغط على إيران... ولضرورة أن تطبق الحكومة اللبنانية الـ1701
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شنكر للـLBCI أتوقع المزيد من الضغط على إيران... ولضرورة أن تطبق الحكومة اللبنانية الـ1701
أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد ترامب ديفيد شنكر للـ LBCI أنه يعتقد أنه سيكون هناك انقسام، في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان كما كان الحال سابقا في إدارة ترامب الأولى. وقال: "نحن في وزارة الخارجية على سبيل المثال، كنا نؤمن أنه على الرغم من تعاون القوات المسلحة اللبنانية وتنسيقها وتفاديها الصراع مع حزب الله وعدم تنفيذها القرار 1701 في الجنوب وأنه لا يزال من مصلحة الولايات المتحدة أن تموّل الجيش اللبناني، كان هناك آخرون كثر تحديدا في مجلس الأمن القومي من يعتقد سيكون هناك هذا النوع من النقاش، ثم بالطبع مع كون أغلبية مجلس الشيوخ في الكونغرس الآن من الحزب الجمهوري هناك كثر في مجلس الشيوخ ممن ينتقدون تمويل أميركا للبنان".
واضاف: "تعلمون أنه يتعين على لبنان الاستفادة من هذه اللحظة. ومرة أخرى كان حزب الله سيد لبنان ويقرر قضايا الحرب والسلام للبنان دون أي قلق من مشاورة القيادات السياسية الأخرى المنتخبة أو النخب السياسية في البلاد أو بشكل عام شعب لبنان".
وتابع شنكر: "لقد تم إضعافهم عسكريا والعديد منهم في المنفى، وأعتقد أن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر على لبنان، وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب عبر نشر الجيش وتأمين حدودها لمنع حزب الله وإيران من إعادة تسليح حزب الله للسيطرة مرة أخرى على الدولة، وهذا ما سيحدث، قوات حزب الله ستعيد تشكيل نفسها وتستمر في السيطرة على لبنان".
واشار الى أنه "إذا لم يتم اتخاذ قرار للبناء على الوضع الحالي، فبالطبع هناك خطر، وقد شهدنا زيارة وزيرخارجية إيران إلى لبنان واجتماعه مع نجيب ميقاتي، لقد رأينا لغة جسد رئيس وزرائكم، من الواضح أن الإيرانيين هددوا رئيس وزرائكم لعدم الاستفادة من الوضع، ولكن أعتقد أنه بمساعدة المجتمع الدولي، يمكن لأول مرة منذ عقود محاولة فرض السيادة وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية تعيد للبنان عافيته وتعيد إصلاح الدولة، ولكن كما اعتدت أن أقول عندما كنت في الحكومة لا يمكنني أن أرغب بنجاح لبنان أكثر من اللبنانيين، هذا دور على اللبنانيين القيام به ولكن إذا قمتم بهذه الخطوات فالمجتمع الدولي والولايات المتحدة ستساعدكم".
وعن الملف الايراني، اعلن شنكر أن الرئيس سيعود إلى نوع من حملة الضغط الأقصى ضد إيران كما لم يفعل من قبل، وقال: "أعتقد ان الضغط على إيران هدفه في نهاية المطاف العودة إلى نوع من الصفقة سواء كان ذلك اتفاقًا نوويًا أو اتفاقًا آخر الذي يشمل النووي والسلوك المزعزع للاستقرارعلى المستوى الإقليمي، يشمل ليس فقط الحوثيين والحشد الشعبي ولكن أيضًا فلول حزب الله في لبنان".
*
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