الطيران الإسرائيليّ أغارَ على عددٍ من بلدات صور... هكذا بدا المشهد

وفي صور، تزامنًا مع تشييعِ أهالي بلدة عين بْعال لشهداءِ البلدة الذين سَقطوا في غارةِ برجا ليلَ الثلاثاء، أغارَ الطيران الإسرائيليّ على عددٍ من بلدات صور.