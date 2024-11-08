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في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-08 | 14:01
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في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا
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في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا

في ظل ما يشهده لبنان.. هذا ما يقوله رئيس اتحاد كرة السلة عن جهوزية منتخب لبنان لتصفيات بطولة آسيا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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