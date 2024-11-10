تفاصيل المشهد الميداني الاسرائيلي وحقيقة التقدم في الاتصالات لوقف النار

إستهدف حزب الله العمق الإسرائيلي، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق الجليل بعد رصد إطلاق صواريخ.



الواقع الميداني يأتي في ظل تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن تزايد فرص التوصل إلى وقف للنار في الجبهة الشمالية، بمسعى جديد سيقوم به المبعوث الاميركي آموس هوكستين.



التفاصيل في الفيديو اعلاه...