استهداف مستوطنة كرمئيل واصابة مبنى مكون من 9 طوابق... اليكم التفاصيل الميدانية والسياسية

بين الترويج الاسرائيلي لهدنة قريبة مع لبنان وموافقة رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العملية البرية في لبنان، ارتفع منسوب إطلاق صواريخ حزب الله نحو المستوطنات، حيث أعلنت إسرائيل عن عبور50 صاروخا من الاراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها. فيما اعلن الحزب استهداف مستوطنة كرمئيل واصابة مبنى مكون من 9 طوابق بشكل مباشر.التفاصيل الميدانية والسياسية في الفيديو اعلاه...