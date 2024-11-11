الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرجعيون تبحث عن أمان منازلها ومقومات الصمود
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-11 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مرجعيون تبحث عن أمان منازلها ومقومات الصمود
0
min
مرجعيون تبحث عن أمان منازلها ومقومات الصمود
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
منازلها
ومقومات
الصمود
التالي
شهداء وجرحى... في بلدة القصر في قضاء الهرمل
تراجع رقعة التوغلات البرية وازدياد في وتيرة القصف المدفعي نحو العمق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
15:15
جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"
فنّ
15:15
جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"
0
آخر الأخبار
14:53
الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على كفرا في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
14:53
الوكالة الوطنية للاعلام: غارة على كفرا في قضاء بنت جبيل
0
آخر الأخبار
14:52
الوكالة الوطنية للاعلام: الغارة على العباسية استهدفت محلات للأدوات الكهربائية المنزلية
آخر الأخبار
14:52
الوكالة الوطنية للاعلام: الغارة على العباسية استهدفت محلات للأدوات الكهربائية المنزلية
0
آخر الأخبار
14:50
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة
آخر الأخبار
14:50
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:06
محافظ بعلبك - الهرمل للـ LBCI : في الايام الاولى كان هناك حركة عودة كبيرة للنازحين الى سوريا بترحيب في بلدهم بشكل آمن وكريم عكس ما كان يُروّج سابقاُ الا أن بطبيعة الحال تراجعت نسبة العبور اثر الغارات الاخيرة على المعابر الحدودية
آخر الأخبار
06:06
محافظ بعلبك - الهرمل للـ LBCI : في الايام الاولى كان هناك حركة عودة كبيرة للنازحين الى سوريا بترحيب في بلدهم بشكل آمن وكريم عكس ما كان يُروّج سابقاُ الا أن بطبيعة الحال تراجعت نسبة العبور اثر الغارات الاخيرة على المعابر الحدودية
0
رياضة
05:25
"إنه الأسبوع الثاني"... وائل عرقجي: شكرا على تبرعاتكم!
رياضة
05:25
"إنه الأسبوع الثاني"... وائل عرقجي: شكرا على تبرعاتكم!
0
أخبار لبنان
06:07
درغام زار دار الفتوى موفدا من باسيل: ليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية
أخبار لبنان
06:07
درغام زار دار الفتوى موفدا من باسيل: ليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولوية
0
آخر الأخبار
08:56
الجيش الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان
آخر الأخبار
08:56
الجيش الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
0
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
0
أخبار دولية
13:35
تصاعد بارز في عمليات اطلاق الصواريخ من قبل حزب الله...
أخبار دولية
13:35
تصاعد بارز في عمليات اطلاق الصواريخ من قبل حزب الله...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وضع اللمسات الأخيرة على مقترح التسوية مع لبنان... وبحث في الضمانات لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وضع اللمسات الأخيرة على مقترح التسوية مع لبنان... وبحث في الضمانات لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرجعيون تبحث عن أمان منازلها ومقومات الصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مرجعيون تبحث عن أمان منازلها ومقومات الصمود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
2
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
3
أخبار لبنان
02:10
صور من داخل العديسة... تحولت الى دمار شامل
أخبار لبنان
02:10
صور من داخل العديسة... تحولت الى دمار شامل
4
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
5
خبر عاجل
04:14
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين
خبر عاجل
04:14
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين
6
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
7
خبر عاجل
12:51
كتانة للـLBCI: حصيلة اولية للغارة الإسرائيلية على عين يعقوب العكارية 7 شهداء و14 جريحًا حتى الساعة
خبر عاجل
12:51
كتانة للـLBCI: حصيلة اولية للغارة الإسرائيلية على عين يعقوب العكارية 7 شهداء و14 جريحًا حتى الساعة
8
صحف اليوم
00:26
مصدر خليجي لـ "نداء الوطن" : لبنان لن يحصل على مساعدات إذا أصرّ على رئيس توافقي بطريقة غير دستورية
صحف اليوم
00:26
مصدر خليجي لـ "نداء الوطن" : لبنان لن يحصل على مساعدات إذا أصرّ على رئيس توافقي بطريقة غير دستورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More