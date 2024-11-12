مسودة اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل شبه جاهزة...ومن غير المؤكد قبول حزب الله بكامل النقاط



اجرى مسؤولون إسرائيليون كبار سلسلة من المحادثات مع الموفد الاميركي اموس هوكستين في الأيام الأخيرة، تم في نهايتها الاتفاق على معظم النقاط الخاصة بمسودة اتفاق ترتيب مع حزب الله. وفي الأيام المقبلة، من المتوقع أن يقدم الوسيط المبادئ إلى المسؤولين اللبنانيين.



وتعتقد إسرائيل أن حزب الله سيرفض أمرين رئيسيين: المفاوضات تحت النار والرد على الانتهاك باطلاق النار.