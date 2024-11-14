الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
الكاتب:
رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-14 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
0
min
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
وموسم
الرياض:
إبداع
حمراء!
التالي
الضاحية الجنوبية تحت وابل من الغارات الكثيفة
تفاصيل الميدان في إسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:15
الوطنية للاعلام: شهيدان و30 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على النبطية
آخر الأخبار
17:15
الوطنية للاعلام: شهيدان و30 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
17:01
وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
أخبار لبنان
17:01
وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
0
آخر الأخبار
16:57
نيويورك تايمز: إيلون ماسك يجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة
آخر الأخبار
16:57
نيويورك تايمز: إيلون ماسك يجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
07:32
إيلي صعب يبهر العالم بعرض أزياء استثنائي يعكس فخر لبنان وإبداعه (صور)
موضة وجمال
07:32
إيلي صعب يبهر العالم بعرض أزياء استثنائي يعكس فخر لبنان وإبداعه (صور)
0
خبر عاجل
2024-11-13
طائرة إماراتية محملة بـ40 طنًا من المساعدات حطت في المطار
خبر عاجل
2024-11-13
طائرة إماراتية محملة بـ40 طنًا من المساعدات حطت في المطار
0
أخبار لبنان
10:04
ميقاتي مهنئاً ايلي صعب على عرض الازياء الذي قدمه في السعودية: هذا الحدث يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات
أخبار لبنان
10:04
ميقاتي مهنئاً ايلي صعب على عرض الازياء الذي قدمه في السعودية: هذا الحدث يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات
0
آخر الأخبار
11:15
موقع وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات أميركية تستهدف أفرادًا وكيانات على صلة بشركة القاطرجي السورية
آخر الأخبار
11:15
موقع وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات أميركية تستهدف أفرادًا وكيانات على صلة بشركة القاطرجي السورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
2
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
3
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
4
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
5
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
6
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
7
أخبار لبنان
02:47
التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
أخبار لبنان
02:47
التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
8
أخبار لبنان
04:47
أدرعي يُوجّه انذارًا الى سكّان حارة حريك وبرج البراجنة
أخبار لبنان
04:47
أدرعي يُوجّه انذارًا الى سكّان حارة حريك وبرج البراجنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More