جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس

مجازر متنقلة نفذها العدو الإسرائيلي في أنحاء البقاع هذه الليلة، نتج عنها إستشهاد عشرات الأشخاص، وجرح عشرات آخرين.



وأعنف الإستهدافات طالت مركز الدفاع المدني في بلدة دورس في بعلبك، حيث تأكد إستشهاد 12 عنصراً من عناصر المركز.