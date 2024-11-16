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مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-16 | 08:05
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مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
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مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة

لا يزال التصعيد العسكري مستمرا على أكثر من جبهة. 

مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لجميع السكان المتواجدين في مناطق برج الشمالي معشوق والحوش بالاخلاء.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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