الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-17 | 16:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الغارة

الياس:

شهيدان

جريحًا

الساعة

LBCI التالي
استشهاد عائلة بأكملها في بلدة الخريبة شرقي بعلبك
الغارات الاسرائيلية متواصلة على النبطية منذ مساء أمس...
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:43

المفاوضات جدية ونتنياهو يواجه ضغطًا مزدوجًا (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:32

مجموعة من اللقاءات المكثّفة لوزارة الخارجية... (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر أمنية لـ"الأنباء الكويتية": ما جرى في سبلين خطير جدًا وسيصار إلى توقيف مطلق النار

LBCI
آخر الأخبار
00:26

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مبنى في مار الياس…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

آخر المعلومات المتوافرة من واشنطن حول التسوية لوقف النار...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إجتماع لنتنياهو الليلة يحسم الموقف الإسرائيلي من التسوية... هذا ما في آخر التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تفاؤل اسرائيلي بالتوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-16

أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-15

الدفاع المدني: حصيلة العمليات المنفذة حتى الساعة ١٣ شهيداً في موقع الغارة على مركز بعلبك الإقليمي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

LBCI
آخر الأخبار
15:24

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على طوز خورماتو شمال العراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

حصيلة الغارة على مبنى في مار الياس: شهيدان و22 جريحًا حتى الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مبنى في مار الياس…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

آخر المعلومات المتوافرة من واشنطن حول التسوية لوقف النار...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إجتماع لنتنياهو الليلة يحسم الموقف الإسرائيلي من التسوية... هذا ما في آخر التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تفاؤل اسرائيلي بالتوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

محو الذاكرة: مواقع لبنان الاثرية والتراثية والتاريخية بَنَت الذاكرة الجماعية

LBCI
أخبار دولية
13:28

احتلال الضفة الغربية هدف إسرائيل في العام ٢٠٢٥

LBCI
أخبار دولية
13:25

الضفة الغربية والتحولات فيها منذ السابع من تشرين الاول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:13

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

LBCI
خبر عاجل
01:23

من زاوية ثانية: لحظة الاستهداف الاسرائيلي لمنطقة الحدت والدمار الهائل (فيديوهان)

LBCI
خبر عاجل
15:52

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني

LBCI
حال الطقس
02:38

منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح

LBCI
أخبار لبنان
12:46

غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:46

إنذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
02:07

أدرعي يجدد المناشدة العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في هذه القرى

LBCI
خبر عاجل
13:31

الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More