غارة زقاق البلاط... إليكم آخر المعطيات

نفذ العدو الإسرائيلي غارة على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد نحو 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بجروح.



واستهدفت الغارة مكتب أحد المخاتير في الطابق الاول من المبنى، الذي يسكنه عدد من النازحين، كما أن المنطقة معروفة باكتظاظها.



ونفذت اسرائيل الغارة من دون انذار مسبق.