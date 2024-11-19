اشتعال الميدان مقابل التفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار

سباقٌ محمومٌ بين إشتعالِ الميدان، والتفاهمِ السياسيّ لوقفِ النار، إتسمَت به الساعاتُ الماضية.



مساء الاثنين، صواريخُ طالَت منطقةَ تل أبيب الكبرى، بينها صاروخٌ بالستيٌ مصدرُه لبنان سقطَ في منطقة رمات غان، وفقَ الرواية الإسرائيلية.



الصاروخُ أدى الى وقوعِ إصابات، وإلى نشوبِ حرائق وأضرارٍ ماديةٍ كبيرة، وقطعِ التيارِ الكهربائيّ عن مناطقَ واسعة ، فضلًا عن توقفِ الحركة في مطار بن غوريون.



وفي حين، أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه تمّ إعتراضُ الصاروخ البالستيّ، سارعَت الشرطةُ الإسرائيلية الى نفي ذلك.