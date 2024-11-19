المعلومات الأخيرة في شأن زيارة هوكستين

المبعوثُ الأميركيّ الخاص إلى لبنان آموس هوكستين وصلَ إلى بيروت في جولةٍ جديدةٍ من المساعي للتوصلِ إلى وقفِ النار.



زيارة قيل إنّها لن تحدثَ إلّا عندما يتأكدُ من وجودِ إتفاق.



هوكستين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ليعود ويلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكوميّ.