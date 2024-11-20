تفاصيل التطورات الجنوبية

وزارة الخارجية الفرنسية قالت إنّ دورية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان تضم جنودًا فرنسيين تعرضت لإطلاق نار أمس في حين لم تذكر الجهة المسؤولة.



وأكدت على ضرورة ضمان سلامة وأمن القوات التابعة للأمم المتحدة.



وفي وقت تستمر فيه المفاوضات لوقف النار، الميدان الجنوبيّ لا يزال مشتعلًا.