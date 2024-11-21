في واشنطن... تفاؤل مرهون بالموقف الإسرائيلي

أعلنت مديرة مكتب قناة "الشرق" في واشنطن، أن الولايات المتحدة باتت اليوم في مكان آخر في ضوء التطور المتصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وحرب لبنان لم تعد ملفًا أولًا.ولفتت في حديث للـLBCI، الى أنه إذا عاد المبعوث الأميركي آموس هوكستين اليوم إلى واشنطن فهذا يعني أن الأمور بحاجة إلى وقت وليست سريعة".