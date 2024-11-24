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o
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16
o
الشمال
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o
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o
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15
o
متن
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الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-24 | 16:54
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الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل
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الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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