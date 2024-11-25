المشهد من مشارف الضاحية...

التطورات السياسية، تلت يومًا ميدانيًا غير مسبوق في إسرائيل.



أكثر من مليوني إسرائيليّ دخلوا إلى الملاجئ مع اطلاق أكثر من مئتي صاروخ باتجاه إسرائيل، بعضها وصل إلى تل أبيب وما بعدها...



وما هي إلا ساعات قليلة، حتى شن الطيران الحربيّ الإسرائيليّ سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت، طالت عددًا من المناطق.