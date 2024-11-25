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هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-25 | 03:28
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هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
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هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
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