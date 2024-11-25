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تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-25 | 06:09
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تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان
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تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان

يصل وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دان شابيرو إلى إسرائيل ليلتقي بوزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين.
      
في المقابل نقلت منصة أكسيوس عن مسؤول أميركيّ أنّ الاتفاق أصبح قريبًا ولكن ما زال هنالك بعض الثغرات.

كذلك قالت قناة 14 الاسرائيلية إنّه اتُفق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المزمع مع لبنان ومن المتوقع إحراز تقدم آخر في المفاوضات خلال الساعات المقبلة.
 
 
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