بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء

وفي الملف التربويّ وبعدما أعلنت وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا لتلاميذ وأساتذة التعليم الرسمي، في سياق تسهيل التعليم عن بعد، في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان كانت جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء.