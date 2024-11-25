تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية

التطورات السياسية، لم تلغ التصعيد الاسرائيليّ، فقد شن الطيران الحربيّ سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت صباحًا، طالت عددًا من المناطق بعد سلسلة تحذيرات الى سكان المنطقة بالإخلاء.