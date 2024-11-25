هبة نصر للـLBCI: إتفاق لمدة 60 يومًا لوقف إطلاق النار وخلالها ستستمر المفاوضات لإتفاق أوسع

كشفت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI وجود تقدم بناء في المفاوضات التي أجراها اموس هوكستين لكن لا يمكن القول إن الأمر قد انتهى إلى حين انتهائه.



واعلنت أن الاتفاق هو لمدة 60 يوما لوقف اطلاق النار وخلالها ستستمر المفاوضات لاتفاق اوسع مع بدء بانتشار تدريجي للجيش اللبناني في الجنوب والعدد غير متوفر حتى الآن اضافة الى تفكيك بنية حزب الله العسكرية، وما تريده اسرائيل عدم تهديد صاروخي او بري أما نقطة الانسحاب الاسرائيلي غير واضحة بعد وربما تكون في نهاية المدة الزمنية اذ ستكون خطوة مقابل اخرى في تطبيق الاتفاق.



واشارت الى أن سياسة لبنان الداخلية ليست مهمة بالنسبة للإسرائيليين وموضوع الرئاسة غير مرتبط بإتفاق وقف إطلاق النار.

