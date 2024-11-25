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نتنياهو يتعرض لضغوط واحتجاجات معارضة للاتفاق...واليكم معلومات مهمة عن مسودة الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-25 | 16:30
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نتنياهو يتعرض لضغوط واحتجاجات معارضة للاتفاق...واليكم معلومات مهمة عن مسودة الاتفاق
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نتنياهو يتعرض لضغوط واحتجاجات معارضة للاتفاق...واليكم معلومات مهمة عن مسودة الاتفاق
يتعرض رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو لضغوط وهو سيجري مشاورات سياسية وأمنية قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر غدا ، بشأن سبل التعامل مع اتفاق وقف النار، لكن حتى اللحظة هناك تفاؤل بالمصادقة غدا على الاتفاق بغض النظر عن الاحتجاجات المعارضة في اسرائيل التي بطبيعة الحال سيكو نلها انعكاسات، بحسب مراسلة الـ LBCI امال شحادة.
وبحسب ما نقلت شحادة، تشير مسودة الاتفاق الى ان انسحاب الجيش الاسرائيلي سيكون تدريجيا بموازاة نشر الجيش اللبناني خلال 60 يوما ولا وجود لمنطقة عازلة على الحدود. اضافة الى أن سكان جنوب لبنان سيعودون الى منازلهم وهذا يشكل اشكالية مع سكان مستوطنات الشمال الذين يرفضون ذلك وهم ينوون التظاهر غدا رفضا للخطة.
ومن المعلومات المهمة أن الولايات المتحدة بعثت برسالة لاسرائيل قبل يومين ابلغتها بها أن في حال كان هناك انتهاك للاتفاق من نقل اسلحة من سوريا الى لبنان بأن يكون احباطها في سوريا لا لبنان وذلك كي لا تتم عرقلة الاتفاق بعد التوقيع عليه.
يذكر أن هناك خشية لدى اسرائيل بسبب عدة نقاط، وهي: خطوات شعبية ضاغطة قبل إنعقاد المجلس الوزاري الأمني المصغر، وعبر مواقف مشابهة لموقف وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الذي دعا نتنياهو لعدم الموافقة على الاتفاق، وتخوف من وقف المبعوث الأميركي آموس هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لاتفاق في غضون أيام، وخشيتهم من قرار أميركي أحادي الجانب، يقضي بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الامن مخصصة لوقف النار مع لبنان، ما يعني تمرير القرار والزام اسرائيل بتنفيذه.
*
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