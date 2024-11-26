بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل

أوضحت الزميلة آمال شحادة، للـLBCI، أن "الاسرائيليين يتحدثون عن أن اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ خلال 5 ساعات وكريات شمونة تشتعل من الصواريخ التي طالتها".



وأشارت شحادة الى أن النقاش الاسرائيل يكان يتمحور حول استطلاع رأي للقناة 13 أن ستين في المئة من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل لم تنتصر على حزب الله بعد الموافقة على مقترح وقف النار، فيما 44% يؤيدون انهاء الحرب مع لبنان. "



