الموقف الأميركي في اليوم الأول لوقف الحرب على لبنان...

أعلنت مديرة مكتب "الشرق" في واشنطن هبة نصر أن هناك تفهما لما حصل في لبنان ولكن حذَر، لان الاتفاق واضح جدا وهو ينص على العودة التدريجية ويتطلب تطبيق بنود عدة".



ولفتت نصر في حديث للـLBCI، الى أن "النقطة الاهم بالنسبة للبنان هي الفرصة التاريخية التي خلقتها أحداث 7 تشرين الاول، أن هناك فرصة لبناء دولة وليس للاستمرار على النهج الذي كان سائدا اذا تمت معالجة الامور بشفافية من دون بيع اوهام".





























