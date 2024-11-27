بعد وقف اطلاق النار مع لبنان... اليكم آخر المستجدات من الداخل الاسرائيلي

يزداد الحديث عن تأثير إيجابي للتسوية في لبنان على غزة، فهل من حراك جدي هذه المرة باتجاه وقف الحرب على غزة؟الزميلة آمال شحادة أشارت الى أنه يجب التمييز بين ما يجري الحديث عنه حول وقف الحرب في غزة وحول التقدم نحو صفقة.ولفتت الى أن جميع الخطط التي يضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى اليوم بشأن غزة، هي أن يبقى هناك.وذكرت أنه في اليوم الأول من وقف اطلاق النار مع لبنان، لا يمكن القول إن الصورة واضحة، مشيرة الى أن الوضع الميداني ما زال في صراع داخلي في إسرائيل، ولكن نتنياهو متقدم في خططه، والخطة المركزية التي يبلورها هي تجاه إيران".