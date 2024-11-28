اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم

في اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار، النازحون مستمرون في العودة إلى ديارهم.

ومن اوتوستراد صيدا باتجاه الجنوب، كيف هو المشهد اليوم؟