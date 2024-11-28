الـLBCI رصدت الخروقات منذ وقف النار

في اليوم الثاني من الهدنة، يواصل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في إتجاه مواطنين عند أكثر من قرية جنوبية، آخر تلك الانتهاكات، سُجلت في حلتا في حاصبيا.الـLBCI رصدت تلك الخروقات منذ وقف النار، كما واكبت انتشار الجيش اللبنانيّ في قرى الجنوب.