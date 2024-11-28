طريق المصنع فتحت واللبنانيون واصلوا عودتهم من سوريا إلى لبنان

في اليوم الثاني على قرار وقف اطلاق النار في لبنان فتحت طريق المصنع وواصل النازحون اللبنانيين عودتهم من سوريا إلى لبنان بعدما أنهت وزارة الاشغال ردم الفجوتين على طريق المصنع فيما عادت حركة الشاحنات التصدير تعبر نقط الجمارك في المصنع.