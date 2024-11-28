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الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28 | 08:55
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الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل
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الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل

أعلنت الزميلة أمال شحادة أن الاسرائيليين يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار، مشيرة الى أن هذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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