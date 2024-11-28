الجيش الإسرائيليّ ينتهك اتفاق وقف النار... إليكم التفاصيل

أعلنت الزميلة أمال شحادة أن الاسرائيليين يتعاملون على أرض الواقع على أن ما يحصل هو هدنة وليس وقفًا لاطلاق النار، مشيرة الى أن هذا الامر يستوجب الحذر وقد يؤدي الى تدهور الوضع وفشل الاتفاق في أقل من 60 يومًا.