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رغم إتفاق وقف النار... المنطقة الشمالية الاسرائيلية في حال تصعيد أمني

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-29 | 13:32
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رغم إتفاق وقف النار... المنطقة الشمالية الاسرائيلية في حال تصعيد أمني
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رغم إتفاق وقف النار... المنطقة الشمالية الاسرائيلية في حال تصعيد أمني

 
 
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