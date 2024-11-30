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o
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إليكم الوضع الميدانيّ في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-30 | 06:30
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إليكم الوضع الميدانيّ في الجنوب
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إليكم الوضع الميدانيّ في الجنوب
جنوبًا، قال الجيش الإسرائيلي صباح السبت إنه يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، مخاطبا سكان لبنان إن كل من يخالف هذا الإنذار "يعرض نفسه للخطر".
وقد صدر عن وزارة الصحة بيان أعلنت فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مجدل زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
*
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