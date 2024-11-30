الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 30-11-2024

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-30 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 30-11-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدّمة النشرة المسائية 30-11-2024

الحرب في سوريا تتجدد ، ومن السابق لأوانه توقع أو إستنتاج إلى أين ستوصِل، لكن الأيام الأربعة على عودة هذه الحرب ، منذ فجر الأربعاء الفائت، أعطت نتيجة أولية مفادها أن النظام السوري أصيب بنكسة ميدانية في حلب وأن فصائل المعارضة وفي طليعتها هيئة تحرير الشام تقدمت ، وأن محرِّك هذه العملية  هي تركيا ، ويبدو العقل المدبِّر لها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الذي كان رئيس الاستخبارات التركية قبل منصبه الوزاري، ويعرف جيدًا تعقيدات الملف السوري ، والذي كان جُبِه بموقف متشدد من الرئيس السوري بشار الأسد حين حاول إعادة فتح القناة الديبلوماسية بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
فيدان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف ، كما اجرى اتصالا  بالرئيس  نجيب ميقاتي،بحثا خلاله أحدث التطورات في سوريا ووضع وقف إطلاق النار في لبنان.
واضح من هذه الاتصالات ان تركيا تحاول حشد تأييد ديبلوماسي لدعمها فصائل المعارضة السورية. 
في اليوم الرابع ، ما هو الوضع على الارض ؟ 
مدينة حلب ، ثاني أكبر مدينة سورية ، بعد العاصمة دمشق ، بما تحمل من رمزية ، بإعتبارها العاصمة التجارية لسوريا ، تسقط مجددًا في أيدي المعارضة، بعدما سقطت من قبل واستردها النظام عام 2016 . 
ما هي القراءة من إسرائيل لِما يجري في سوريا ؟ 
أمنيون وخبراء يعتبرون أن الهجمات الإسرائيلية خلال الشهر الأخير على مواقع تابعة للنظام السوري وللحرس الثوري ولفصائل موالية لإيران، في سوريا، قد وفرت للفصائل المسلحة فرصة لشن الهجوم، مستفيدة أيضاً من إنشغال حزب الله بحربه مع إسرائيل.
ورسميًا في إسرائيل ، الجيش والأجهزة الأمنية يراقبون  من  كثب التطورات في سوريا. ويقول مسؤول أمني إن الحرس الثوري الإيراني في سوريا فَقَدَ دعماً كبيراً له بعد ضرب إسرائيل قيادة حزب الله ومقاتليه، ما وفر للفصائل المعارضة  إمكان الاستيلاء على ثاني أهم مدينة في سوريا.
في المقابل ، أعلِن أن وزير الخارجية  الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية بأن هجمات المعارضة جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة.
في الخلاصة ، الحرب السورية المتجددة ، هي التحدي الاكبر للرئيس بشار الأسد منذ سنوات ، كيف ستتطور هذه الحرب ؟ وهل هي بند في الأجندة الدولية و المطلوب إنجازه قبل دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض ؟ يبدو أن المهلة حتى العشرين من كانون الثاني ، تنطبق في أكثر من مكان. 
وفي القراءة الأبرز ، هناك ثلاث دول لها تأثير مباشر في سوريا : روسيا ، إيران ، تركيا ، ضعُف التأثير الإيراني فحاولت تركي ملأه ، ما اثار مخاوف إسرائيلية ، فهل تعيد روسيا ضبط التوازن ؟ 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

30-11-2024

LBCI التالي
سلسلة من الغارات استهدفت المعابر الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية
هذا ما يحصل في شمال غربي سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-08

مقدّمة النشرة المسائية 8-11-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28

مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الدولار المزور يغزو تركيا… احذروا التزوير وإليكم طرق تفاديه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ميلاد الأمل من قلب البترون عاصمة الميلاد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عودة النازحين الى قراهم تتزامن مع إنقطاع الخدمات الأساسية عن منازلهم... وأبرزها الإتصالات والإنترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قرى جنوبية بدأت تستعيد مظاهر الحياة فيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-29

الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع

LBCI
آخر الأخبار
04:52

الجيش السوريّ: نعيد حشد قواتنا حاليًا قبل وصول تعزيزات لشنّ هجوم مضاد

LBCI
آخر الأخبار
06:03

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

LBCI
صحف اليوم
00:40

هذه رسالة "الضمانات الأميركية" لتل أبيب (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الدولار المزور يغزو تركيا… احذروا التزوير وإليكم طرق تفاديه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ميلاد الأمل من قلب البترون عاصمة الميلاد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عودة النازحين الى قراهم تتزامن مع إنقطاع الخدمات الأساسية عن منازلهم... وأبرزها الإتصالات والإنترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قرى جنوبية بدأت تستعيد مظاهر الحياة فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

في مكان استشهاد السيد نصر الله... إطلاق فعالية "نور من نور"

LBCI
أخبار دولية
13:12

أسير إسرائيلي لدى حماس يحملُ الجنسيةَ الأميركية يُوجّه نداءً الى ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

على الساحة السورية..تطورات متسارعة حرّكت اتصالات على مستوى المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

نتنياهو يُجري مشاورات أمنية لدرسِ تداعيات الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

معركة حلب: ميدانيات "ردع العدوان" وخلفياتها السياسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
23:43

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

LBCI
خبر عاجل
01:26

أدرعي: سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة أُطلقت من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
07:35

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
08:39

أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
02:13

المرصد السوري: طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد استئناف الدراسة حضوريا

LBCI
آخر الأخبار
06:03

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل منفذ هجوم 7 أكتوبر في غزة ويفحص مزاعم عن أنه كان يعمل لحساب ورلد سنترال كيتشن

LBCI
صحف اليوم
01:13

عدّ تنازليّ رئاسيّ سينتهي بمرشحين (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More