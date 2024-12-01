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بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-01 | 04:30
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بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة
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بعد وقف النار..اليكم صورة صباح الأحد من القليعة

 
 
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