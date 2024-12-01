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مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: لاعادة بناء البلد واحترام الدستور
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-01 | 13:59
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مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: لاعادة بناء البلد واحترام الدستور
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مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: لاعادة بناء البلد واحترام الدستور
شجع مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس عبر الـLBCI اللبنانيين على الاسس الديمقراطية في لبنان واعادة بناء البلد واحترام الدستور واعادة احياء المؤسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها.
وعن موضوع الرئاسة في لبنان، وصفه بالشائك والمهم، قائلا: "من صبر سنتين يمكنه أن يصبر بعد قليلاً، ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان".
وقال: " ترامب عمل على ملف إحلال السلام في الشرق الأوسط ووفى بوعده بأن يبدأ العمل على ذلك فور انتخابه ووقف اطلاق النار في لبنان كان إنجازًا حقّقه بايدن بالتعاون مع ترامب، ومن واجبنا متابعة اتفاق وقف اطلاق النار ونتأمّل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا".
وعن زيارته لبنان، اوضح أن بسبب الظروف الامنية من المستحسن الانتظار بعد دخول ترامب البيت الابيض خصوصا أن القانون الاميركي لا يسمح لنا بالتعاطي بالشؤون الخارجية بشكل رسمي قبل استلام السلطة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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