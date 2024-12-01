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قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-01 | 14:18
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قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة
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قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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