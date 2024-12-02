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الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-02 | 16:38
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الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك
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الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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